Lisboa acompanhou ganhos europeus. PSI fecha sem cotadas no vermelho

A praça portuguesa fechou em alta pela terceira sessão consecutiva, após seis dias no vermelho. As papeleiras lideraram os ganhos num dia em que nenhuma das cotadas do PSI encerrou no vermelho.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 16:47







Das 15 cotadas do PSI apenas a Greenvolt, que fechou inalterada, não terminou o dia a subir.



A liderar os ganhos estiveram as papeleiras Altri e Navigator com subidas de 2,93% e 2,88%, para 5,44 euros e 3,862 euros, respetivamente.



No retalho, a Sonae avançou 2,78%, para 0,924 euros, enquanto a Jerónimo Martins subiu 1,87%, até aos 19,58 euros.



No setor energético, a EDP Renováveis ganhou 2,42%, para os 20,07 euros, a EDP subiu 2,3%, para os 4,225 euros, enquanto a REN avançou 1,22%, para 2,48 euros, e a Galp valorizou 0,5%, para 10,11 euros.



