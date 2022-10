Bolsa de Lisboa a caminho do quarto dia de ganhos

Leia Também Lisboa acompanhou ganhos europeus. PSI fecha sem cotadas no vermelho

O PSI avança 0,1% para 5.431,14 pontos. Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional 11 negoceiam no verde, três no vermelho e uma inalterada.A registar os maiores ganhos está a Mota-Engil, a subir 1,79%, e que revela esta terça-feira, após o fecho da bolsa, os resultados da emissão obrigacionista. A oferta, que contempla 140 mil títulos com um preço unitário de 500 euros, é de 70 milhões de euros, com maturidade a cinco anos e um juro de 5,75%.Ainda no pódio das subidas está o BCP, que valoriza 1,1% e a Navigator que cresce 0,73%.Nos pesos pesados a EDP Renováveis ganha 0,65%, ao passo que a casa-mãe, a EDP soma 0,24%. Já a maior cotada do PSI, a Jerónimo Martins, está entre a metade que mais sobe e avança 0,43%.O lado negativo da sessão é liderado pela Galp, que afunda 2,06%, depois da empresa ter revelado ontem, numa nota enviada à CMVM, que a Nigeria LNG Limited, o principal fornecedor de gás natural à petrolífera poderá não conseguir cumprir com os fornecimentos contratados.A acompanhar a Galp estão a Nos, que recua 0,34% e a Ren que desvaloriza 0,2%.A negociar inalterada nos primeiros minutos de negociação está a Semapa.