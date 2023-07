Lisboa acorda no verde com BCP a comandar ganhos

Leia Também Produção de eletricidade da EDP cai 7% no primeiro semestre



O volume de eletricidade produzida pelo grupo EDP, segundo comunicou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) antes do arranque da sessão, desceu 7% em termos homólogos para 29,1 terawatt hora (TWh). Olhando apenas para o segundo trimestre, indica o documento,

a queda foi ainda mais significativa: 20%, para 11,5 TWh.

A bolsa de Lisboa abriu no verde, com o PSI a subir 0,16% para os 6.026,30 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, seis abriram com ganhos, sete com perdas e três inalteradas.O BCP é a empresa que mais sobe na abertura, com ganhos de 0,61% para os 0,2307 euros, seguido pela Sonae, que valoriza 0,53% para os 0,9435 euros, e pela Jerónimo Martins. A dona do Pingo doce soma 0,31% para os 25,84 euros.A dar força ao PSI está também a Galp - um dos cinco pesos pesados do índice -, que cresce 0,09% para 10,995 euros.Já a comandar as perdas estão os CTT, com uma queda de 1,11% para 3,555 euros, seguidos pela Mota-Enfil e pela Altri, que cedem 0,22% para 2,305% e 0,14% para 4,194 euros, respetivamente.Do lado das perdas acordou também a família EDP, com o braço energético a ceder 0,11% para 18,08 euros e a casa-mãe a recuar 0,05% para 4,399 euros. Isto num dia em a EDP divulgou que a produção de eletrecidade recuou nos primeiros seis meses do ano.Por fim, a Corticeira Amorim, a Ibersol e a Semapa começaram o dia inalteradas nos 9,99 euros, 6,86 euros e 12,90 euros, respetivamente.Notícia atualizada às 08h38