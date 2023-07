Produção de eletricidade da EDP cai 7% no primeiro semestre

a queda foi ainda mais significativa, caindo 20%, para 11,5 TWh.

No primeiro semestre de 2023, o volume de eletricidade produzida pelo grupo EDP desceu 7% em termos homólogos, para 29,1 terawatt hora (TWh), revelou esta sexta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O documento, onde a elétrica apresenta os dados operacionais dos primeiros seis meses, indica ainda que no segundo trimestre

Entre janeiro e junho, a produção das centrais a gás natural desceu 45% e a das centrais a carvão cedeu 51%. Já nas renováveis, a produção eólica caiu 3% em termos homólogos, enquanto a hídrica aumentou 20% e a energia solar mais do que duplicou e cresceu 105%.



No comunicado, a EDP explica a queda da atividade termoelétrica com a recuperação dos recursos hídricos e de outras fontes renováveis. Aliás, a capacidade instalada da empresa aumentou em 2,1 GW de projetos renováveis nos últimos 12 meses.



Também a comercialização e distribuição de eletricidade da EDP na Península Ibérica tiveram um desempenho negativo no primeiro semestre. O volume de eletricidade comercializada nos dois países caiu 8% em termos homólogos e a eletricidade distribuída desceu 1%, apesar de ter subido 1% em Portugal.



Quanto à produção da EDP Renováveis, aumentou 1% no primeiro semestre.



No entanto, a elétrica sublinha que "o segundo trimestre de 2023 apresentou condições eólicas anormalmente fracas nos EUA, impactadas pelo evento El Niño que está a afetar principalmente a região Centro-Oeste, e que compara com as fortes condições de vento no primeiro semestre de 2022". Este fator resultou numa queda de 8% na produção renovável no mercado norte-americano em termos homólogos.



Já na América do Sul, a produção da EDP Renováveis cresceu 113%, ou seja, mais do que duplicou, e no conjunto da Europa, caiu 7%.





A EDP vai apresentar os resultados completos do primeiro semestre a 27 de julho.