Lisboa arranca semana no vermelho com CTT a caírem 4%

A praça lisboeta iniciou a primeira sessão da semana no vermelho, com o índice a seguir o movimento de correção esta manhã vivido pelas principais praças europeias. A pressionar a sessão em Lisboa está a queda da EDPR Renováveis e dos CTT, que seguem a renovar mínimos de maio do ano passado.

O índice PSI segue a desvalorizar 0,34% para 5.796,51 pontos, com 11 ações em queda, três em alta e uma inalterada. Na Europa, a sessão é igualmente negativa, com os investidores a descontarem uma política monetária mais agressiva por parte dos bancos centrais.

A liderar as descidas seguem os CTT, com a empresa de correios a prolongar a tendência negativa da última sessão e a renovar mínimos de um ano. Os títulos seguem a desvalorizar 4,07% para 3,89 euros, depois de na última sessão já terem afundado perto de 8% para mínimos de maio de 2021, a reagirem aos resultados apresentados pela companhia.

Até março, a empresa liderada por João Bento registou lucros de 5,4 milhões de euros, um valor que está 38,1% abaixo do resultado líquido registado no mesmo período de 2021.

A pressionar segue ainda a EDP Renováveis. A empresa de energias renováveis está a descer 1,09% para 20,90 euros.

Uma nota negativa ainda para o BCP, com a banco a ceder 0,75% para 0,15 euros.

Do lado das quedas estão ainda as papeleiras. As ações da Navigator cedem 0,7%, enquanto a Altri desce 0,66%.

EDP, REN e Sonae são, por agora, as únicas cotadas do índice de referência nacional que seguem a valorizar.



Notícia atualizada com mais informação