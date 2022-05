CTT, Galp e EDP Renováveis tombam mais de 5% na bolsa de Lisboa

5.657,92

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, segue a ceder 4,12% para 107,76 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 4,45% para 104,88 dólares por barril.



Entre as restantes cotadas portuguesas do setor energia, o sentimento foi igualmente negativo. A EDP Renováveis tombou 5,02% para 20,07 euros, em reação à atualização das estimativas do Goldman Sachs, que apesar de assumir maiores resultados nos próximos anos, cortou o preço-alvo para a empresa, antecipando um aumento da dívida.

A EDP recuou 2,71% para 4,34 euros e a Greenvolt caiu 4,6% para 6,43 euros. Já o BCP cedeu 3,9% para 0,14 euros. A Mota-Engil recuou 2,62% para 1,26 euros, a Jerónimo Martins desvalorizou 2,39% para 19,20 euros, a Navigator caiu 1,16% e a Altri 1,03%

A bolsa de Lisboa acompanhou o "sell-off" da sessão nas principais praças globais. Num dia marcado pelas celebrações na Rússia que fizeram temer um agravamento da guerra na Ucrânia, o índice PSI afundou 2,72% parapontos, com todas as 15 cotadas a desvalorizarem.O maior tombo foi dos CTT, que prolongaram a tendência negativa da última sessão no seguimento da apresentação de resultados trimestrais: até março, a empresa liderada por João Bento registou lucros de 5,4 milhões de euros, menos 38,1% do que no mesmo período de 2021. Depois de sexta-feira já terem afundado perto de 8% para mínimos de maio de 2021, as ações caíram esta segunda-feira mais 5,31% para 3,84 euros.Também a Galp Energia perdeu 5,27% paraeuros por ação. A petrolífera liderada por Andy Brown acompanhou o desempenho da matéria-prima nos mercados internacionais. O petróleo está a ser pressionado pela valorização do dólar e pelos confinamentos relacionados com a covid-19 na China, que é o maior importador mundial de crude.