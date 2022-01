Lisboa arranca sessão no vermelho com Sonae e BCP a pesar

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, em linha com a tendência verificada nos principais índices europeus. Dez das 19 cotadas do índice de referência nacional estão a cair, cinco em alta e quatro estão inalteradas.A Sonae é a cotada que mais desvaloriza no arranque, a ceder 0,57% para 1,042 euros. Já o BCP cede 0,54%, a cotar nos 0,16 euros.O peso-pesado Galp está também a negociar do lado das quedas, começando o dia a depreciar 0,51% para 9,768 euros por ação. Já as cotadas do grupo EDP estão também no vermelho, com a EDP Renováveis a cair 0,50% para 19,81 euros por ação, enquanto a casa-mãe, a EDP, está a ceder 0,07% para 4,492 euros.Já a Jerónimo Martins, que ontem revelou uma subida das vendas de 8,3% em 2021 para 20,9 mil milhões de euros, também recua, neste caso 0,24% para 20,91 euros.Do lado dos ganhos, os CTT estão a contrariar esta tendência de quedas em Lisboa, a valorizar 1,35%, com os títulos a cotar nos 4,49 euros. Também a Mota-Engil está a valorizar (0,7% para 1,290 euros) à semelhança da REN (0,4% para 2,525 euros) e da Greenvolt (0,16%, a cotar nos 6,22 euros). Nota ainda para a Pharol, que valoriza 0,13% para 0,08 euros.A Corticeira Amorim, a Novabase, a Nos e a Ramada começam a sessão inalteradas.(notícia atualizada)