Vendas da Jerónimo Martins aumentam 8,3% em 2021 para 20,9 mil milhões de euros

As vendas da Jerónimo Martins aumentaram 8,3% em 2021 para 20,9 mil milhões de euros, de acordo com dados preliminares, enviados, esta quarta-feira, pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Em comunicado, a dona do Pingo Doce destaca que, "num contexto marcado pela incerteza, "o aumento de 8,3% das vendas consolidadas (+10,7% a taxas de câmbio constantes) reflecte o firme compromisso de todas as insígnias do grupo de proporcionar qualidade a preços baixos aos seus consumidores".

Segundo o grupo, todas as insígnias contribuíram para o "sólido desempenho", permitindo o registo de um LFL de 8%.