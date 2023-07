Lisboa cai ao nono dia à espera de chuva de resultados. JM tomba 6%

A bolsa portuguesa fechou no vermelho esta quinta-feira, em contraciclo com as principais praças europeias e pondo fim à mais longa série de ganhos - oito sessões - desde janeiro. O PSI recuou 1,36%, para os 6.188,54 pontos, com apenas três cotadas em alta, 11 em queda e duas - Ibersol e Semapa - inalteradas. As duas cotadas com maior peso no índice lideraram as perdas.A pressionar o índice esteve principalmente a Jerónimo Martins, com um tombo de 6,17%, para 24,92 euros. A dona do Pingo Doce apresentou ontem, após o fecho do mercado, as contas semestrais . Apesar da subida de 36% nos lucros, os números não animaram os investidores ou os analistas, com a JB Capital a cortar a recomendação para as ações da retalhista.Também a EDP Renováveis perdeu 2,98%, para os 17,89 euros, depois de ontem ter reportado resultados, mas antes da abertura da bolsa.Ainda entre os pesos pesados, a EDP caiu 1,18%, para 4,362 euros, no dia em que a elétrica apresenta as contas semestrais. O BCP deslizou 0,04%, para os 0,2565 euros, aliviando de máximos de quatro anos. O banco liderado por Miguel Maya também mostra as contas semestrais esta tarde.Já a Galp avançou 0,65%, para os 11,56 euros, aproveitando a subida de mais de 1% nos preços do petróleo.A Altri, que também apresenta hoje resultados, liderou os ganhos ao avançar 2,55%, até aos 4,428 euros, enquanto a Sonae, que revela os números do semestra também esta tarde, valorizou 0,4%, fechando nos 1,008 euros.