Lisboa começa o dia no verde. Mota-Engil lidera ganhos

Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Sonae sobre a Sonaecom terminou sem que a "holding" conseguisse alcançar a fasquia dos 90% do capital da visada, necessários para avançar para uma OPA potestativa e retirar a empresa de bolsa.

A bolsa de Lisboa acordou em terreno positivo, com o PSI a subir 0,48% para 6.222,69 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, 12 arrancaram o dia com ganhos, duas com perdas e duas inalteradas.A Mota-Engil é a cotada que mais impulsiona o índice português, com uma subida de 1,42% para os 1,856 euros, seguida pelo BCP que ganha 0,93% para 0,271 euros.Em destaque pela positiva está também a Sonae que valoriza 1,08% para 1,031 euros. Ontem, a

No setor energético, a EDP sobe 0,68% para 5,020 euros, a EDP Renováveis avança 0,53% para 20,69 euros, a Greenvolt ganha 0,08% para 6,48 euros e a Galp valoriza 0.04% para 11,19 euros. Na segunda-feira, a Galp anunciou que a sua margem de refinação atingiu 14,30 dólares no primeiro trimestre, 6% acima do último trimestre de 2022 (13,5 dólares).



A Semapa e a Corticeira Amorim abriram o dia inalteradas. Pela negativa, a Ibersol recua 0,30% para 6,62 euros e os CTT caem 0,14% para 3,67 euros.



Notícia atualizada às 8h26