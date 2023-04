Margem de refinação da Galp acima das estimativas no primeiro trimestre

a sua margem de refinação disparar 75% para 13,5 dólares por barril, a Galp consolidou essa subida nos primeiros três meses deste ano.



No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera portuguesa aumenta para os 14,30 dólares por barril, o que representa uma subida de 6%. A estimativa dos analistas apontava para uma margem de refinação de 11,73 dólares por barril no primeiro trimestre de 2023.

Ainda assim, o valor está abaixo dos 22,3 dólares por barril do segundo trimestre do ano passado, que se deveu à alta do petróleo, no seguimento da invasão militar da Ucrânia, em fevereiro.Já a produção de petróleo foi de 114,9 mil barris por dia, um valor muito próximo do registado nos três meses anteriores. O Brasil continua a ser responsável pela maior fatia da produção petrolífera da Galp.A Galp vai divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2023 no dia 5 de maio.