Lisboa em alta com Jerónimo Martins e BCP no leme

decide, em assembleia geral extraordinária, a distribuição de reservas de 11,9 milhões de euros, equivalentes a nove cêntimos por ação.





A bolsa de Lisboa arrancou a semana em terreno positivo, com o PSI a avançar 0,12% para 6534,61 pontos. Das 16 principais empresas, oito estavam a ganhar, sete a perder e uma mantinha-se inalterada.A liderar ganhos estava a Jerónimo Martins, que valorizava 1,41% para 23 euros, depois de a casa de investimento Bernstein ter revisto em alta o preço alvo da retalhista. O segundo lugar do pódio pertence ao BCP, que avançava 0,73% para 0,3193 euros.Também em alta esta manhã estava a Nos (+0,41%), a REN (+0,41%), a Greenvolt (+0,35%), a Sonae (+0,16%), a Navigator (0,16%) e a EDP (+0,05%).A Semapa mantinha-se inalterada.Em sentido contrário, com perdas, destaca-se a Galp, que recuava 1,44% para 13,65 euros, num dia em que o petróleo desvaloriza perto de 1%, tanto na Europa como nos Estados Unidos.Em segundo lugar fica a Ibersol, a descer 1,18% para 6,70 euros, e em terceiro os CTT, com uma queda de 0,28% para 3,58 euros.Ainda a perder estava, no arranque da sessão, a Corticeira Amorim (0,22%), no dia em queAltri, Mota-Engil e EDP Renováveis também começaram o dia a desvalorizar, 0,17%, 0,13% e 0,06%, respetivamente.