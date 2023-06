Lisboa encerra no verde com Navigator em destaque

O PSI avançou 0,76%, para os 5.933,75 pontos, sendo Lisboa a praça da Europa Ocidental com melhor desempenho. Das 16 cotadas do principal índice nacional, apenas quatro fecharam no vermelho, enquanto as outras 12 terminaram a sessão em alta.A Navigator liderou as subidas com um ganho de 2,31%, para os 3,184 euros.A impulsionar o índice estiveram, sobretudo, os pesos pesados BCP, que avançou 1,73%, até aos 0,2122 euros, e a EDP Renováveis, com uma valorização de 1,44%, para os 19,38 euros. O banco liderado por Miguel Maya acompanhou o dia positivo na banca europeia, com o setor a ganhar mais de 1%.Também a Jerónimo Martins deu uma ajuda ao PSI com um ganho de 1,09%, para 24,02 euros, mantendo-se próxima dos máximos históricos alcançados no final da semana passada.Nota ainda para a subida de 0,8% da EDP, que encerrou a cotar nos 4,673 euros.Já do lado das quedas, a Sonae perdeu 0,96%, para os 0,927 euros, no dia em que anunciou uma parceria através de uma subsidiária para criar um gigante de perfumaria, cosmética e parafarmácia em Espanha.No vermelho fecharam ainda a Nos, que cedeu 0,4%, para os 3,468 euros, os CTT, que desvalorizaram 0,3%, até aos 3,35 euros, e a Galp, que deslizou 0,1%, fechando nos 10,495 euros.