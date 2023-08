Lisboa fecha em alta com Galp a tocar máximos desde fevereiro

A bolsa portuguesa terminou a sessão inaugural da semana com uma ligeira subida, mas suficiente para retomar o patamar dos seis mil pontos. A praça nacional acompanhou a maioria das congéneres europeias, num dia em que as atenções estão já a voltar-se para o simpósio económico organizado pela Reserva Federal (Fed) dos EUA em Jackson Hole, que costuma dar pistas sobre o rumo da política monetária.O PSI avançou 0,27%, para 6.001,22 pontos, com seis cotadas no verde, oito em queda e duas - Mota-Engil e Semapa - a fecharem inalteradas.O saldo positivo do índice foi conseguido graças a três dos pesos pesados. A Jerónimo Martins ganhou 1,46%, para os 23,7 euros, na sessão com melhor desempenho no último mês, em que a dona do Pingo Doce tem vindo a perder fôlego na bolsa após os máximos históricos de meados de julho, quando atingiu os 26,8 euros.A Galp, por seu turno, avançou 1,18%, para os 12,46 euros. Durante a negociação, a petrolífera tocou máximos desde 1 de fevereiro ao cotar nos 12,66 euros. As ações entram em ex-dividendo na próxima quarta-feira, dia 23, relativamente a uma remuneração aos acionistas no valor de 0,27 euros brutos.A fechar o pódio do dia, a EDP Renováveis, que tocou recentemente mínimos desde março de 2021, subiu 1,03%, terminando a sessão a valer 16,67 euros.O setor papeleiro também registou um dia positivo com a Altri a valorizar 0,62%, para 4,194 euros, e a Navigator a subir 0,5%, para os 3,192 euros.Do lado das perdas, os CTT foram a cotada mais castigada ao perderem 1,93%, para os 3,3 euros. Seguiram-se a REN e EDP, com perdas de 1,02%, para 2,43 euros, e de 0,63%, para os 4,115 euros, respetivamente.O BCP deslizou 0,08%, encerrando o dia nos 0,2472 euros.