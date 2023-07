Lisboa fecha positiva apesar de quedas da JM e da EDP

A bolsa portuguesa terminou o dia em terreno positivo, em linha com as restantes praças da Europa Ocidental, com os investidores a prepararem-se para o arranque da época de apresentação de resultados, que se inicia na próxima semana.O PSI avançou 0,37%, para os 5.924,05 pontos, com 12 cotadas em alta e quatro no vermelho.A Greenvolt liderou as subidas ao ganhar 1,8%, para 5,95 euros, recuperando dos mínimos desde março do ano passado registados na véspera.Ainda pela positiva destacou-se a Mota-Engil, que fechou nos 2,285 euros, uma subida de 1,78%, bem como a Corticeira Amorim, que valorizou 1,65%, até aos 9,86 euros.Nas papeleiras, a Navigator subiu 1,17%, fechando a valer 3,11 euros, enquanto a Altri valorizou 0,24%, para os 4,178 euros.A impulsionar o índice nacional estiveram os pesos pesados EDP Renováveis e Galp. O "braço verde" da elétrica subiu 0,87%, para 17,47 euros, enquanto a petrolífera valorizou 0,74%, para 10,91 euros, num dia em que os preços internacionais do crude sobem mais de 2%.O BCP também viveu um dia positivo e avançou 0,59%, para os 0,2218 euros.Do lado das quedas, a Semapa foi a cotada mais penalizada. A "holding" caiu 1,22%, para 13 euros, no dia em que o CEO da Semapa, Ricardo Pires, indicou em entrevista ao Negócios que a empresa espera ter 10 participadas dentro de cinco anos.A travar os ganhos do PSI estiveram a Jerónimo Martins e EDP. A retalhista caiu 0,85%, para os 25,52 euros, num dia em que o Bestinver reviu em alta o preço-alvo e a recomendação para as ações da dona do Pingo Doce. Já a elétrica cedeu 0,07%, para os 4,323 euros, no dia em que decorre a OPA que lançou sobre a EDP Brasil