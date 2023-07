EDP quer baixar exposição ao Brasil para 14% até 2026

O objetivo salta à vista no novo plano estratégico da EDP para os próximos três anos. De uma contribuição atual de 25% da EDP Brasil para os resultados do grupo, até 2026 a empresa quer reduzir este valor em 11 pontos percentuais, para apenas 14%, ganhando o negócio de redes um maior destaque no país, enquanto a energia hidroelétrica evoluirá em sentido contrário, com a rotação de ativos e a venda de barragens.



O mesmo destino terá a central térmica brasileira do Pecém, que este ano já se traduziu em perdas de 130 milhões de euros com o registo de uma imparidade nas contas de 2022. Em causa estão "incertezas" em relação ao futuro da central a carvão, com 720 MW. A EDP quer ser 100% verde até 2030 e ver-se livre do carvão em 2025, apesar de a central no Ceará ter licença de operação até 2044 e um contrato de venda de energia até 2027.



Mesmo não se tratando de um desinvestimento da EDP no mercado da América Latina, com os analistas brasileiros a argumentarem que a oferta pública de aquisição (OPA) e o possível controlo de 100% da EDP Brasil irá aumentar ainda mais o foco no país, uma coisa é certa: a EDP tem planos claros para reformular o seu portefólio no Brasil, reduzindo a exposição hídrica e térmica, e apostando na energia solar e eólica e no crescimento do negócio regulado de redes.