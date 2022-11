Lisboa fecha positiva com ajuda de EDP e Jerónimo Martins

O PSI avançou 0,34%, para os 5.790,16 pontos, num dia em que a maioria das principais bolsas da Europa seguem com quedas ligeiras. Além da praça portuguesa, apenas Madrid e Milão escapam ao vermelho.Das 15 cotadas do principal índice nacional, sete fecharam em queda, sete em alta e a REN terminou o dia inalterada.A Semapa liderou os ganhos, ao avançar 1,65%, para 13,54 euros, sendo secundada por dois pesos pesados: a EDP, que ganhou 1,21%, para 4,42 euros, e a Jerónimo Martins, que subiu 0,96%, até aos 21,06 euros.No setor energético, além da EDP e da REN, a EDP Renováveis valorizou 0,33%, para 21,6 euros, enquanto a Galp deslizou 0,09%, para 11,04 euros, e a Greenvolt foi mesmo a cotada mais penalizada, com uma queda de 0,49%, fechando nos 8,12 euros.Nota ainda para a queda de 0,27% do BCP, para os 0,1454 euros, e para a Sonae, que cedeu 0,05%, para 0,9895 euros, no dia em que irá apresentar resultados trimestrais.