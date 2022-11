Lisboa festeja Halloween com BCP a escalar 8,5%

O PSI avançou 1,92%, para os 5.827,92 pontos, máximo de mais de seis semanas num dia marcado pelo feriado nacional. A praça portuguesa bateu por larga margem o desempenho das principais praças europeias.Das 15 cotadas do índice nacional, 13 terminaram o dia em alta, enquanto uma fechou no vermelho e a Corticeira Amorim encerrou inalterada.O BCP foi a estrela do dia ao escalar 8,52%, para os 0,1567 euros, máximo desde 5 de julho. O banco liderado por Miguel Maya foi impulsionado pelos resultados reportados ontem, após o fecho da bolsa.A animar o PSI esteve ainda outro peso pesado: a Galp, que avançou 3,07%, para os 10,59 euros.Com ganhos acima dos 2% fecharam ainda a Mota-Engil (+2,47%, para 1,244 euros), Greenvolt (+2,19%, para 7,95 euros) e Altri (+2,04%, para 5,75 euros).No setor energético, além de Galp e Greenvolt, a EDP Renováveis avançou 1,6%, para os 21,65 euros, enquanto a EDP subiu 0,7%, até aos 4,456 euros, e a REN valorizou 0,38%, fechando nos 2,63 euros.A Navigator deslizou 0,1%, para os 3,854 euros, sendo a única cotada no vermelho.