Lisboa ganha mais de 1% com setor do papel a brilhar

A bolsa nacional despediu-se da semana com uma sessão de ganhos acima de 1%, acompanhando o sentimento positivo das principais praças da Europa Ocidental. O PSI avançou 1,19%, para os 6.199,81 pontos, com 13 cotadas no verde e três no vermelho.A liderar os ganhos esteve o setor das produtoras de pasta de papel. A Altri subiu 3,43%, para os 4,524 euros, enquanto a Navigator ganhou 3,26%, fechando nos 3,868 euros. A Altri terá beneficiado da revisão em alta da recomendação e "target" pela JB Capital, que indicou estar otimista com os preços da pasta do papel , o que terá ajudado igualmente a Navigator.A impulsionar o PSI estiveram também os pesos pesados Galp e BCP. A petrolífera avançou 2,46%, para os 14,35 euros, enquanto o único banco cotado na praça portuguesa subiu 2,19%, até aos 0,2655 euros.Com ganhos superiores a 1% destacaram-se ainda a Mota-Engil - valorizou 1,74% para 5,25 euros, tendo durante o dia tocado os 5,33 euros - e a Jerónimo Martins, que subiu 1,21%, fechando a valer 21,80 euros. A construtora viu hoje o CaixaBI subir o seu preço-alvo de 3,20 euros para 6,20 euros.Pela negativa, o grupo EDP registou perdas superiores a 1%. A casa-mãe recuou 1,44%, para os 3,768 euros, enquanto a EDP Renováveis cedeu 1,01%, terminando o dia nos 14,15 euros.A Ibersol, com uma queda de 0,6%, para os 6,6 euros, foi a outra cotada a fechar no vermelho.