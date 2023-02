Lisboa interrompe perdas e arranca sessão no verde. BCP lidera

Depois de três dias seguidos em terreno negativo, a bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira a mostrar algum alívio.Os investidores estão a acalmar os receios recentes face às perspetivas de novos apertos nas políticas monetárias dos bancos centrais e também após os resultados de algumas empresas terem ficado abaixo do esperado. As principais praças europeias estão a negociar esta manhã com ganhos tímidos e o principal índice português acompanha a tendência.O PSI somava 0,17% nos primeiros minutos da negociação, para os 5.939,65 pontos. Das 15 cotadas, só três estavam no vermelho. Dez negociavam com subidas e duas mantinham-se inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior.O BCP (0,95%) comanda os ganhos a subir perto de 1%, seguido no pódio pela Mota-Engil (0,65%) e a Altri (0,44%). Em sentido inverso, a Corticeira Amorim (-0,52%)é a que mais cai, desvalorizando meio ponto percentual, e sendo acompanhada no vermelho pela Sonae (-0,3%) e a Galp Energia (-0,09%), numa altura em que o petróleo até está a valorizar nos principais mercados internacionais.De resto, pelos pesos pesados da bolsa portuguesa, a Jerónimo Martins está inalterada, tal como a REN, e o grupo EDP apresenta ganhos ligeiros, com a casa mãe a somar 0,06% e o braço Renováveis a avançar 0,13%.Nota ainda para a Semapa, que ontem foi a única cotada a encerrar a sessão no verde. Esta quinta-feira a papeleira mantém-se positiva, a avançar 0,3%.