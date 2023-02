Lisboa vive quarta-feira de cinzas com queda de 1,4% e só uma cotada no verde

No dia em que se celebra a quarta-feira de cinzas, as bolsas europeias tingiram-se de vermelho. A praça portuguesa registou mesmo o segundo pior desempenho - apenas atrás da bolsa de Atenas -, com o PSI a cair 1,41%, para os 5.929,55 pontos. Das 15 cotadas do índice nacional, apenas a Semapa escapou às perdas.A pressionar o PSI estiveram, sobretudo, a EDP Renováveis, que tombou 4,64%, para 19,2 euros, e o BCP, que recuou 2,59%, para 0,2106 euros, quase apagando os ganhos da véspera, quando fechou em máximos desde agosto de 2019.Também a Greenvolt e os CTT, com perdas de 2,14% e 2,02%, respetivamente, figuram entre as cotadas mais penalizadas.No setor energético, além da EDPR e Greenvolt, a EDP caiu 1,45%, para 4,758 euros, aliviando de máximos desde meados de janeiro, enquanto a REN cedeu 0,78% e a Galp desvalorizou 0,35%, fechando nos 11,38 euros.As retalhistas Jerónimo Martins e Sonae também sofreram perdas, com a dona do Pingo Doce a ceder 0,31%, para 19,47 euros, e o grupo liderado por Cláudia Azevedo a perder 0,65%, até aos 0,9975 euros.A Semapa, com uma subida de 0,3%, para os 13,38 euros, foi a única cotada a fechar no verde.