Lisboa mergulha no vermelho. BCP cai mais de 4%

A bolsa de Lisboa abriu a derradeira sessão da semana a negociar com perdas, numa altura em que os principais índices europeus se pintam também de vermelho, penalizados pela sessão asiática e norte-americana.Por cá, o PSI desce 1,1% para 5.990,23 pontos. Das 15 cotadas que compõem este principal índice nacional, 12 negoceiam no vermelho e apenas três no verde.O BCP é o que mais perde e cai 4,54%, numa altura em que a banca está a ser fortemente penalizada nas negociações, depois de um recuo em bolsa superior a 60% do Silicon Valley Bank (SVB) nos Estados Unidos, cujas dificuldades estão a levantar preocupações sobre a solidez do setor.Ainda nas maiores quedas estão os CTT, a perder 2,94%, e a Mota-Engil, a descer 2,01%.Entre os pesos pesados, a Galp recua 0,78%, com o petróleo também a desvalorizar nos mercados internacionais, e a Jerónimo Martins cede 0,45%.Já o lado dos ganhos está a ser comandado pelas elétricas, com a Ren a liderar e a subir 0,79%, seguida pela EDP que avança 0,74% e a EDP Renováveis a somar 0,2%.(Notícia atualizada às 8:37h)