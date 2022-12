Lisboa no vermelho com Navigator a tombar mais de 4%

As papeleiras Navigator e Altri registaram fortes quedas no fecho da sessão. Os ganhos do grupo EDP não foram suficientes para levar a bolsa para terreno positivo.



Inês Santinhos Gonçalves







Das 15 principais cotadas, sete fecharam a negociação com ganhos, outras sete com perdas e uma manteve-se inalterada.



As maiores quedas foram das papeleiras Navigator e Altri, a desvalorizar 4,38% para 3,540 euros por ação e 3,19% para 5,155 euros, respetivamente.



Outras cinco empresas registaram perdas esta quarta-feira: Mota-Engil (-1%), BCP (-0,83%), Corticeira Amorim (-0,79%), Galp (-0,76%) e CTT (-0,62%).



Os ganhos foram liderados pela EDP, que escalou 1,70% para 4,731 euros por ação, seguida da REN (+1,35% para2,62 euros por ação) e da EDP Renováveis (+0,86% para 22,30 euros por ação. A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira a desvalorizar 0,10% para 5.787,35 pontos, num dia em que a Europa segue mista.Das 15 principais cotadas, sete fecharam a negociação com ganhos, outras sete com perdas e uma manteve-se inalterada.As maiores quedas foram das papeleiras Navigator e Altri, a desvalorizar 4,38% para 3,540 euros por ação e 3,19% para 5,155 euros, respetivamente.Outras cinco empresas registaram perdas esta quarta-feira: Mota-Engil (-1%), BCP (-0,83%), Corticeira Amorim (-0,79%), Galp (-0,76%) e CTT (-0,62%).Os ganhos foram liderados pela EDP, que escalou 1,70% para 4,731 euros por ação, seguida da REN (+1,35% para2,62 euros por ação) e da EDP Renováveis (+0,86% para 22,30 euros por ação. Saber mais Navigator bolsa

