Lisboa no vermelho, penalizada pela Galp

A bolsa de Lisboa abriu a primeira sessão da semana em terreno negativo, com o índice de referência, o PSI, a recuar 0,12% para 6032,10 pontos.A cotada que mais perde é a Nos, com uma queda de 1,04% para 3,41 euros. Mas são a Galp e o BCP, dois pesos-pesados da praça nacional, que mais penalizam o PSI, com quedas de 0,86% para 14,41 euros e 0,25% para 0,28 euros, respetivamente.Oito outras empresas desvalorizavam no início da negociação: Semapa (-0,29%), Corticeira Amorim (-0,22%), Altri (-0,18%), Mota-Engil (0,17%), CTT (0,15%), Sonae (-0,11%), Navigator (-0,06%), EDP Renováveis (-0,04%).Ibersol e REN mantinham-se inalteradas.A contrariar a tendência negativa destaca-se a Jerónimo Martins, que ganhava 0,79% para 20,50 euros. A dona do Pingo Doce apresenta esta tarde, após o fecho de mercado, as contas relativas ao terceiro trimestre, dando, deste modo, o pontapé de saída para a época de resultados.Ainda pela positiva destacam-se a EDP, que sobe 0,56%, e a Greenvolt, que avança 0,16%.