Lisboa no vermelho só com três empresas a subir. Mota-Engil comanda perdas.

Leia Também Lisboa fecha em alta com Nos em máximos de três anos

Depois de ontem ter negociado positiva, a bolsa de Lisboa acordou esta manhã pintada de vermelho. O PSI recua 0,22% para 6.042,73 pontos, com 11 empresas a cair, três a avançar e uma inalterada.A Mota-Engil é a cotada que mais pressiona o principal índice português, a desvalorizar mais de 1% (1,11%), seguida pela EDP Renováveis (-0,84%) e a Greenvolt (-0,69%)Com sinal positivo estão a Semapa, que avança 0,28%, a Jerónimo Martins, a somar 0,25% e a Sonae, que sobe 0,1%.A REN é a única empresa que se mantinha sem alterações no arranque da negociação face à cotação da sessão passada.Pelas empresas com mais peso no índice, o BCP desvaloriza 0,44% e a EDP cai 0,23%. Por sua vez, a Galp Energia cai uns muito ligeiros 0,05%, numa altura em que o petróleo cede nos principais mercados internacionais.Lisboa acompanha assim a tendência de perdas que se vive a esta hora nas principais praças europeias, com os investidores ainda a medir o rumo que os principais bancos centrais vão seguir nos próximos tempos em relação ao aperto das taxas de juro.