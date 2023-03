Lisboa fecha em alta com Nos em máximos de três anos

Num dia em que a maioria das praças europeias apresenta ganhos, a bolsa portuguesa encerrou também em alta, com 11 cotadas a registarem valorizações, três fecharam no vermelho e a Semapa terminou o dia inalterada. O PSI avançou 0,43%, para os 6.056,29 pontos.A Nos liderou as subidas, ao ganhar 2,63%, para 4,292 euros, máximo desde 20 de fevereiro de 2020. A operadora beneficiou dos resultados apresentados ontem e do anúncio de que irá propor um dividendo de 0,43 euros.Pela positiva destacaram-se as papeleiras Altri e Navigator, com valorizações de 2,23% e de 1,63%, respetivamente.Ainda do lado das subidas, a Mota-Engil avançou 1,51%, para 1,618 euros, enquanto a Sonae ganhou 1,15%, até aos 1,051 euros.Entre os pesos pesados, a Galp subiu 1,11%, para 10,9 euros, e o BCP valorizou 0,88%, para 0,2296 euros, máximo desde finais de julho de 2019, e a Jerónimo Martins ganhou 0,61%, fechando nos 19,67 euros.A limitar o desempenho do índice nacional esteve o grupo EDP, com a casa-mãe a perder 1,17%, para 4,721 euros, e a EDP Renováveis a ceder 0,59%, até aos 20,29 euros. A maior queda, contudo, pertenceu à REN, que ontem apresentou resultados . A empresa liderada por Rodrigo Costa caiu 1,75%, para os 2,525 euros.