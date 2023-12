preço contratual é de cerca de 321,9 milhões de euros.





Pela décima sessão consecutiva, a bolsa de Lisboa voltou a encerrar no verde. Osomou 0,51% para 6.609,9 pontos, tendo renovadodesde julho de 2014, naquela que é a maior série consecutiva de ganhos desde o início do ano.Das 16 cotadas que compõem o índice, sete terminaram no verde, seis no vermelho e três inalteradas.foi a empresa que mais valorizou, com uma subida 5,18% para 4,06 euros, trantando-se do valor mais alto desde fevereiro de 2018. A construtora sobe um dia após ter sido noticiado que foi a escolhida para prolongar a linha vermelha do numa empreitada em que oEntre os maiores ganhos fecharam também as energéticas. Avalorizou 3,81% para 7,225 euros, tendo fechado em máximos desde março, seguida pela, que subiu 2,95% para 17,605 euros, e pela, que ganhou 1,67% para 4,505 euros.- que a par da família EDP, dae doé um dos pesos pesados - avançou 0,17% para 23,62 euros.A travar maiores voos do PSI estiveram a Galp e o BCP, com quedas de 0,89% e 0,46%, respetivamente. As ações da petrolífera terminaram o dia a valer 13,415 euros, enquanto as do banco encerraram nos 0,3260 euros.Inalteradas fecharam a, ose aNotícia atualizada às 16h53