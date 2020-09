Lucros do PSI-20 recuam ao tempo da troika

Os primeiros seis meses de 2020 castigaram as contas das empresas do PSI-20. No semestre em que a pandemia trouxe riscos acrescidos, o resultado líquido das cotadas encolheu mais de mil milhões de euros face ao mesmo período do ano passado. Entre as 17 empresas do principal índice da bolsa nacional que divulgaram resultados, apenas uma, a Novabase, conseguiu chegar ao fim de junho com um lucro superior ao registado no período homólogo.





