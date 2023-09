Lucros no PSI engordam 19% para 2,4 mil milhões

Os lucros das cotadas da maior montra da bolsa de Lisboa continuam a subir. Apesar da quebra no segundo trimestre, os resultados líquidos do semestre cresceram 19% para 2,4 mil milhões de euros. Entre as 16 empresas que compõem o PSI, apenas uma (a Greenvolt) registou prejuízos e seis viram os resultados líquidos caírem. As restantes nove lucraram mais entre janeiro e junho de 2023 do que em igual período do ano passado.





