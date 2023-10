Maior apetite pelo risco sustenta Wall Street no verde

ice-presidente do "board" da Fed, Philip Jefferson, como a presidente da Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, sinalizaram que o agravamento da "yield" das obrigações poderá levar a uma menor necessidade de subir novamente os juros.





E, esta terça-feira, novas declarações deram força a essa narrativa. O presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que a política monetária está restritiva o suficiente para baixar os preços para a meta dos 2%. O mercado vê agora uma hipótese de 60% de a Fed manter os juros inalterados em dezembro.



mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores -, divulgado no mês passado.

As bolsas do outro lado do Atlântico terminaram o dia com ganhos, numa altura em que os investidores se mostram cada vez mais confiantes de que o banco central poderá deixar os juros inalterados. O otimismo aumentou depois de declarações por parte de diferentes membros da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos.Tanto o vS&P 500, referência para a região, a registar ganhos de 0,52% parapontos. Já o industrial Dow Jones avançou 0,4% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 0,58% parapontos.As atenções do mercado viram-se agora para a divulgação das atas do último encontro de política monetária, que decorreu a 19 e 20 de setembro. A expectativa dos investidores é de que o documento ofereça pistas que sinalizem que a Fed poderá não avançar com a subida de juros adicional indicada no "dot plot" -