Maior investidor do mundo reforça nos CTT e na Altri

O Norges Bank reforçou a presença no capital de duas cotadas portuguesas, anunciaram as empresas em comunicados à CMVM.

O banco central da Noruega reforçou na Altri de 2,47% para 2,63% do capital e nos CTT de 4,01% para 5,2%.

Na empresa de pasta e papel o Norges Bank reforçou o estatuto de maior investidor institucional, sendo o único com uma participação qualificada (acima de 2%) além dos acionistas de referência da Altri (que são também acionistas da Cofina, dona do Jornal de Negócios).

Já nos CTT o Norges Bank reforçou a posição de quarto maior acionista, tendo passado a barreira dos 5%, onde já estavam a Manuel Champalimaud SGPS, a GreenWood Builders Fund e a Global Portfolio Investments.

O Norges Bank é o maior investidor em ações do mundo (controla mais de 1% da capitalização bolsista global) tendo presença no capital de quase todas as cotadas portuguesas. Além dos CTT e da Altri conta com participações qualificadas (acima de 2%) em cotadas como a EDP, Semapa, Nos e Sonae.

Este reforço no capital de cotadas portuguesas surge numa altura em que a bolsa nacional continua a recuperar dos mínimos de março, em linha com o desempenho dos mercados globais.