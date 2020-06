Norges Bank reforça posição nos CTT para perto de 6%

O Norges Bank reforçou a posição que detinha nos CTT, que já era superior a 5%, anunciou a empresa através de um comunicado, que publicou na página da Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários.





O banco central da Noruega passa a deter agora 5,79% do capital desta cotada. O Norges Bank já tinha passado o patamar dos 5% nos CTT numa operação realizada a 22 de maio.





Acima dos 5%, na estrutura acionista da operadora de correios nacional, estão também a Manuel Champalimaud SGPS (13,12%), a GreenWood Builders Fund (6,14%) e a Global Portfolio Investments (5,66%).





O Norges Bank é o maior investidor em ações do mundo (controla mais de 1% da capitalização bolsista global) tendo presença no capital de quase todas as cotadas portuguesas. Além dos CTT e da Altri, conta com participações qualificadas (acima de 2%) em cotadas como a EDP, Semapa, Nos e Sonae.