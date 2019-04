Marshall reduz aposta na queda dos CTT

A Marshall Wace diminuiu a sua posição a descoberto no capital dos CTT para 1,49 milhões de ações, ou 0,99% do capital, de acordo com a Bloomberg.Esta redução significa que a Marshall está a reduzir a aposta na queda das ações da empresa liderada por Francisco de Lacerda.

A Bloomberg adianta que há, pelo menos, quatro entidades que assumem ter posições curtas nos CTT, com o total a corresponder a 3,39% da empresa. A maior posição é detida pela Connor Clark, que tem 1,3%, ou 1,95 milhões de ações dos CTT.

A aposta na queda das ações desta cotada tem diminuído. No verão do ano passado as posições curtas chegaram a representar mais de 10% do capital dos CTT.

Esta notícia surge no dia em que os CTT vão apresentar os seus resultados referentes ao primeiro trimestre do ano.