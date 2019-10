s Estados Unidos anunciaram a inclusão de oito tecnológicas chinesas numa lista negra , acusadas de estarem implicadas em violações dos direitos humanos contra minorias muçulmanas na província de Xinjiang, no extremo oeste da China, o que deixou os investidores de pé atrás.Apesar disso, os mercados encaram as próximas negociações com otimismo. Depois de a Casa Branca ter confirmado o encontro entre ambos, hoje foi a vez de os representantes de Pequim o fazerem. O vice-primeiro-ministro Liu He e o governador do Banco Popular da China Yi Gang anunciaram que tinham viagem marcada para Washington nos dias 10 a 11 de outubro.Por cá, existem 13 cotadas a negociar em território positivo, duas estáveis e três em queda. Do lado dos ganhos, a Mota-Engil lidera ao avançar 1,83% para os 1,776 euros por ação. Ontem, já depois do fecho, a Consita, subsidiária da Mota-Engil no Brasil que atua na área de Ambiente e Serviços, celebrou um contrato para a recolha de resíduos em Brasília no valor de 122 milhões de euros. O BCP sobe 0,42% para os 19 cêntimos por ação e a Jerónimo Martins valoriza 0,6% para os 15,15 euros. A Galp avança 0,04% para os 13,67 euros por ação, depois de ter anunciado um aumento homólogo da sua produção de petróleo de 21% no terceiro trimestre deste ano, um período marcado por uma descida de 18% nos preços do Brent.Em contraciclo, a EDP perde 0,22% para os 3,648 euros.