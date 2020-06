Nasdaq em novos recordes com Apple na corrida aos dois biliões de dólares

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com o tecnológico Nasdaq a destacar-se uma vez mais nas subidas, tendo mesmo marcado um novo máximo histórico.

O Dow Jones fechou a somar 0,50% para 26.156,10 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,43% para 3.131,29 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,74% para se fixar nos 10.131,37 pontos, tendo durante a sessão estabelecido um novo máximo de sempre nos 10.222 pontos.

A Apple voltou a ser uma das estrelas, brilhando com uma nova subida superior a 2%, para 366,53 dólares, na semana em que decorre a sua Conferência Mundial de Programadores (WorldWide Developers Conference – WWDC).

A empresa da maçã anunciou ontem uma remodelação do ecrã principal dos iPhones, um upgrade nos seus iPods, novidades no Mac, no Siri, na Apple Library e no Apple Watch, entre outras funcionalidades e arquitecturas.

Neste momento, a Apple está a apenas 20% de valer dois biliões de dólares, destaca a CNN Business.

Pelo menos sete analistas reviram em alta os seus preços-alvo para a tecnológica liderada por Tim Cook depois da apresentação das novidades de ontem na WWDC. Alguns colocam mesmo o price-target nos 400 dólares por ação (cerca de 10% acima do atual valor).

Hoje, a cotada elevou para perto de 25% a sua valorização no acumulado do ano, e a sua capitalização bolsista rondou os 1,6 biliões de dólares. É neste momento a empresa mais valiosa dos EUA e a segunda melhor cotada do Dow Jones em 2020 (apenas com a rival Microsoft à frente, que sobe 30% desde o início do ano e que vale neste momento cerca de 1,5 biliões de dólares).

Se as ações da Apple subirem mais 20%, a empresa atingirá um valor de mercado de dois biliões de dólares. Para lá chegar, o número mágico a que precisa de negociar é 461,89 dólares, sublinha a CNN.

Twitter e Trump medem forças

No setor tecnológico, o destaque nas quedas vai para o Twitter, que encerrou a perder 1,67% para 32,91 dólares por ação.

O Twitter, rede social de eleição de Donald Trump, aplicou hoje a bandeira vermelha a um tweet do chefe da Casa Branca – em que ameaçava com o uso de força –, considerando que este violava as políticas da plataforma de micromensagens.

Já em finais de maio o Twitter tinha aplicado um ‘fact check’ (verificação da veracidade) a dois tweets do presidente, por os considerar "potencialmente enganadores".

O Twitter pode fazer esta chamada de atenção a qualquer publicação feita na rede de micromensagens, usando para o efeito um destaque a azul no final do tweet.



O chefe da Casa Branca acusou o Twitter de censura, advertindo que se continuassem a verificar as suas mensagens naquela rede social, usaria o poder do governo federal para as travar ou até encerrar as suas atividades. E foi o que fez.