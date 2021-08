Nasdaq estreia-se no clube dos 15 mil pontos

Quinze mil. O Nasdaq Composite quebrou hoje pela primeira vez a fasquia dos 15 mil pontos ao avançar 0,52%, para os 15.019,80 pontos. Durante a negociação o índice tecnológico tocou os 15.034,89 pontos.Também o S&P 500 marcou novos recordes: 4.486,23 pontos no fecho, uma subida de 0,15%, e 4.492,81 pontos no intraday.O Dow Jones não conseguiu bater o máximo histórico de segunda-feira da semana passada, quando fechou nos 35.631,19 pontos, mas voltou a valorizar, desta feita apenas 0,09%, para os 35.366,26 pontos.Os ganhos de hoje foram impulsionados por bons resultados das empresas e pela subida nos preços das "commodities", nomeadamente o petróleo. Estes fatores acabaram por pesar mais do que os receios sobre a evolução da pandemia e a ameaça que constitui para a retoma global.Em destaque estiveram as cotadas do setor energético, materiais de construção e bens de consumo não essenciais numa altura em que as atenções estão também viradas para o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, em busca de pistas sobre o calendário da retirada dos estímulos."Enquanto os dados económicos e os resultados empresariais continuarem a melhorar, o mercado provavelmente resistirá às preocupações com a pandemia e com a política monetária", disse à Bloomberg Lauren Goodwin, economista e estratega de portefólio na New York Life Investments."Dito isto, os riscos para o mercado estão mais equilibrados à medida que avançamos no ciclo do mercado", acrescentou.