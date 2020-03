Nem a Fed impediu nova queda em Wall Street

O Dow Jones encerrou a ceder 3,04%, para 18.591,93 pontos. Recorde-se que há um mês e meio, quando atingiu um recorde de fecho a 12 de fevereiro nos 29.551,42 pontos, o Dow Jones estava perto dos 30.000 pontos. Perdeu assim, neste período, praticamente 11.000 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 perdeu 2,93% para 2.237,40 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite deslizou "apenas" 0,27% para 6.860,87 pontos.

No acumulado das cinco sessões anteriores o Dow e o S&P 500 registaram a sua pior semana desde outubro de 2008, em plena crise financeira, com quedas de 17,3% e de 15%, respetivamente.

Os principais índices do outro lado do Atlântico viveram assim mais um dia em que os receios em torno do impacto económico da covid-19 levaram a melhor, não tendo conseguido manter-se à tona com os estímulos da Reserva Federal.

Ainda assim, conseguiram reduzir parte das perdas na reta final da sessão, com especial destaque para o Nasdaq.

Os estímulos anunciados esta segunda-feira pela Fed incluem compras "sem limites" de ativos no âmbito da flexibilização quantitativa (QE - quantitative easing), assim como a disponibilização de novas facilidades de crédito às empresas e às famílias.

As bolsas de todo o mundo foram abaladas hoje pelo facto de os congressistas norte-americanos não terem conseguido chegar a acordo quanto ao uso de um vasto pacote de estímulos, no valor de quase dois biliões de dólares, destinado a ajudar o país a combater os efeitos da pandemia.

Os democratas no Senado disseram ter encontrado "sérias questões" com este pacote promovido pelo líder dos republicanos na câmara alta, Mitch McConnell, já que não concordam com parte do destino a dar a essa verba.

Embora as negociações prossigam no Senado, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que os democratas desta câmara baixa irão apresentar a sua própria proposta de lei.