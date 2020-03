10:00

Bolsas europeias em forte queda com aumento do medo

As notícias do fim de semana com o forte crescimento do número de mortos em todo o mundo devido à propagação do coronavírus levaram os mercados acionistas ao modo "sell off", com os investidores a despejarem ações como aconteceu em vários dias das últimas semanas.



O desentendimento entre Democratas e Republicanos no Congresso dos EUA também está a contribuir para o dia negro nos mercados acionistas.

O Stoxx600 afunda 3,90% para 281,61 ponto e os futuros sobre o S&P500 caem 3,5%, aliviando de uma queda máxima de 5%. Entre os índices nacionais, o IBEX (Madrid) desce 2,44%, o CAC40 (Paris) cai mais de 3% e o DAX (Frankfurt) cede 3,64%.





O facto de cada vez mais países europeus estarem a paralisar o país com "lockdowns" para conter o coronavírus acentua as perspetivas de uma queda sem precedentes no PIB da região, o que está a acentuar o pessimismo dos investidores.





Até os ativos que habitualmente são considerados de refúgio estão a ser penalizados. "Apesar de ser muito difícil estar só com liquidez, é certamente o que eu estou a fazer", disse À Bloomberg Brian Quartarolo, gestor de ativos da Pilgrim Partners Asia. "Estou em Nova Iorque, onde o medo é palpável - está a aumentar e não há ninguém que pense que já estamos perto do pico, particularmente nos Estados Unidos".





O número de casos confirmados de coronavírus por todo o mundo mais do que duplicou numa semana para quase 330.000 casos no domingo, com o número de mortos a ultrapassar os 14.000. O número de infeções nos EUA alcançou os 32.000.





"O mercado de futuros está a ser fortemente atingido depois de os estímulos e o pacote de alívio orçamental terem sofrido um revés político no Senado", disse Andy Maynard, da China Renaissance Securities, à Dow Jones.



A maioria dos índices europeus acumula perdas acima de 30% desde o início do ano, como é possível constatar na evolução do Stoxx600 nos últimos seis meses.