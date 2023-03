Pico das taxas de juro poderá ficar acima do esperado, admite Jerome Powell

As taxas de juro elevadas vieram para ficar, pelo menos até a inflação norte-americana baixar. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, garantiu esta terça-feira ao Comité dos Assuntos Financeiros no Senado dos EUA que o pico da taxa final provavelmente será maior do que era esperado. Os investidores apostam agora num aumento em 50 pontos base.



"Apesar de o comité ter baixado o ritmo dos aumentos das taxas de juro nas duas últimas reuniões, estamos preparados para aumentar novamente o ritmo", revelou Jerome Powell acrescentando que espera que o pico da taxa diretora seja maior do que o esperado.





A razão do endurecimento do tom remete-se à inflação mais alta do que era esperado."As pressões inflacionistas continuam mais altas do que o esperado e continua bem acima do objetivo

de 2% [da Reserva Federal]", revelou Jerome Powell.(Notícia em atualização)