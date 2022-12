Newpal retira Copam da Euronext Access

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os acionistas da Newpal Investimentos aprovaram esta quinta-feira, em assembleia geral (AG) a saída da Companhia Portuguesa de Amidos (Copam) do mercado de negociação multilateral Euronext Access, de acordo com um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O supervisor indica ainda que a "sociedade já tinha sido objeto de perda de qualidade de sociedade aberta".



O supervisor indica ainda que a "sociedade já tinha sido objeto de perda de qualidade de sociedade aberta". A perda da qualidade de sociedade aberta, conforme indica o Código dos Valores Mobiliários (CMVM), ou é solicitada por um acionista que, após uma oferta pública de aquisição, fique com mais de 90% dos direitos de voto de uma empresa ou, então, tem de ser aprovada em assembleia geral da empresa visada por uma maioria também não inferior a 90%.



A Newpal, uma empresa de Aveiro, procedeu à compra da empresa líder na produção e comercialização de produtos à base de amido em Portugal, a Copam, em outubro passado e deliberou logo nessa altura a sua intenção de a retirar do mercado de valores.



"É intenção da Newpal na qualidade de futura acionista única da Copam, proceder à exclusão das ações da Sociedade do sistema multilateral de negociação Euronext Access, por concentração da totalidade do capital social", escreveu a empresa numa nota de imprensa lançada em outubro.