Novabase remunera acionistas com 43 cêntimos por ação em redução de capital

Leia Também Novabase propõe aos acionistas redução do capital social para 33 milhões para cobrir prejuízo

A Novabase vai pagar uma remuneração bruta de 0,43 euros por título aos acionistas, na sequência da operação de redução de capital da empresa de 54,6 milhões de euros para perto de 33 milhões de euros, segundo o comunicado enviado à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).A operação irá acontecer no próximo dia 27 de julho, depois de ter sido aprovada em assembleia geral de acionistas há dois meses.Esta redução destina-se à cobertura de prejuízos e à libertação do excesso de capital, a realizar através da diminuição do valor da totalidade das ações - de 1,74 euros para 1,05 euros.Já em bolsa, cada ação da Novabase vale 4,93 euros, depois de a empresa ter encerrado a sessão desta segunda-feira a valorizar 0,6%.Desde o início do ano, no entanto, a empresa já perdeu 3,71%, registando uma capitalização em bolsa de 154,8 milhões de euros.

A partir do dia 25 de julho de 2022 (inclusive), as ações representativas do capital social da Novabase serão transacionadas em mercado já com o novo valor nominal unitário (1,05 euros) e sem conferirem direito ao referido pagamento, sublinha ainda a empresa no comunicado.