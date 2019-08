Novas expectativas de acordo EUA-China dão ganhos a Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, animadas pelo anúncio de que a China quer regressar à mesa das negociações com os Estados Unidos.

Os principais índices acionistas do outro lado do Atlântico estiveram a negociar no verde e fecharam com bons ganhos, deixando assim para trás o movimento de vendas da passada sexta-feira – quando o presidente dos EUA, Donald Trump, reagiu às novas taxas aduaneiras da China e também anunciou um agravamento adicional das tarifas alfandegárias a partir de 1 de outubro.