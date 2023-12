Novo relógio dos EUA troca as voltas ao "trading" europeu

A partir de maio do próximo ano, nos EUA e Canadá, o prazo para liquidar títulos a partir da data de transação passa de dois dias para apenas um. Por cá, a Europa já estuda como mitigar o desfasamento. As plataformas antecipam que o bloco se vai alinhar com os EUA.



Não há relógios mais valiosos que os dos “traders” - que no tempo certo concluem o pagamento e entrega dos títulos. Brendan McDermid/Reuters Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 07:00







Há uma nova revolução silenciosa, e em números, a acontecer no mercado norte-americano e que vai desajustar os relógios dos "traders" europeus e dos homólogos nos EUA. Esta mudança prende-se com o tempo de liquidação, ou seja, o prazo para que uma transação seja concluída com a entrega de um título em troca de um montante, seja ele uma ação ou obrigação, por exemplo.



Na ... Saber mais Euronext União Europeia bolsa trading

