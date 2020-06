para a construção de infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água em Angola,

O contrato tem o valor global de 290 milhões de euros, sendo que à Mota-Engil Angola cabe um total de 115 milhões de euros, refere a empresa em comunicado à CMVM, dando conta que atuará em parceria com a Soares da Costa e a Suez, nesta obra que é financiada pelo Banco Mundial.





estando assim em máximos de 6 de março na sétima subida seguida.

A construtora portuguesa acordou a reagir a esta notícia, com as ações a dispararem de imediato. Contudo, os ganhos foram desvanecendo e a cotada segue agora a negociar nos 1,274%, valorizando ligeiramente abaixo dos 2%, face ao fecho da sessão de ontem.Em termos de liquidez, verifica-se um aumento de ações a serem negociadas, com quase 1,5 milhões de títulos a trocarem de mãos até ao momento - que compara com a média diária dos últimos seis meses fixada nos cerca de 1,2 milhões de ações.A subida registada hoje pela Mota-Engil é também superior à do índice europeu de construção e materiais (+0,78%), bem como ao do índice de referência PSI-20, que reverteu e segue agora a cair 0,02%.A dar alguma força está também a boa prestação dos preços do petróleo, uma vez que a Mota-Engil tem uma forte presença em mercados emergentes, cuja economia depende muito das variações do petróleo. Hoje o Brent - que serve de referência para Portugal - sobe mais de 3%,norte-americano WTI (West Texas Intermediate) ganha 2,4%.No acumular do ano, as ações da construtora desvalorizaram mais de 29%, com o quadro exterior pouco favorável devido à atual pandemia, a ser um catalisador negativo.