Lisboa fecha na linha d'água. Sonaecom brilha após OPA

O PSI deslizou 0,03%, terminando o dia nos 5.763,54 pontos, sendo, contudo, a praça europeia menos penalizada. Das 15 cotadas do principal índice nacional, sete fecharam no verde e oito em queda.A Semapa liderou as perdas com um recuo de 1,43%, para 12,42 euros, secundada pela Mota-Engil, que perdeu 1,33%, para 1,188 euros, e pela Navigator, que cedeu 1,02%, fechando nos 3,504 euros.No setor energético, a Greenvolt foi mesmo a cotada que mais ganhou, subindo 1,37%, para 8,12 euros, enquanto a EDP Renováveis valorizou 0,14%, até aos 21,03 euros. A REN caiu 0,20%, para 2,545 euros, a EDP cedeu 0,36%, para 4,705 euros, e a Galp recuou 0,69%, encerrando nos 12,31 euros.A segurar o índice estiveram os pesos pesados BCP, que avançou 0,97%, para os 0,1463 euros, a Sonae, que ganhou 0,54%, para os 0,9365 euros, e a Jerónimo Martins, que subiu 0,39%, até aos 20,68 euros.A "estrela" do dia na bolsa portuguesa acabou por ser a Sonaecom, que não integra o principal índice. As ações da empresa presidida por Ângelo Paupério escalaram 19,32%, para 2,47 euros, tendo durante o dia chegado a superar os 2,5 euros, a contrapartida oferecida pela Sonae na OPA sobre a Sonaecom para posterior retirada da empresa de bolsa.