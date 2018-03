Orey lança experiência Uber no investimento

Miguel Baltazar

A Orey Financial lançou, no final do ano passado, uma aplicação de gestão de património. O objectivo é proporcionar uma experiência Uber aos clientes que queiram investir. Requer um investimento mínimo de dez mil euros e conta já com 15 utilizadores, adianta Catarina Castro, administradora das áreas de negócio da Orey Financial.Uma das apostas da Orey, para 2018, é a aplicação lançada no final do ano passado e que conta com mais de uma dezena de investidores. "É um bocadinho a experiência Uber que queremos dar aos clientes que pretendem investir mas não querem tomar conta do seu património", diz Catarina Castro.Para começar, os utilizadores seleccionam um perfil de gestão de patrimónios definido pela Orey. Destina-se a clientes que dizem "não quero um produto de um banco, quero um produto que seja líquido, que posso vender, resgatar, sem custos, a qualquer momento, que posso simplesmente dizer hoje quero colocar 500 euros, depois mil euros e tenho eu o controlo dessa poupança no telemóvel e controlo também toda a aplicação desse investimento, podendo num simples ‘click’ resgatar tudo e está na conta bancária no dia a seguir", acrescenta. O utilizador "consegue ver as operações a acontecerem, mas não consegue mexer na gestão dessa carteira" que é da responsabilidade da Orey Financial.Nesta fase, o montante mínimo de investimento é de dez mil euros, com reforços a partir de 500 euros. "É o início da democratização da gestão de patrimónios, mas esperamos alcançar os mil euros de investimento mínimo que é aquilo que se faz lá fora", frisa. Por questões de política comercial, a administradora das áreas de negócio da Orey Financial não quis revelar os encargos associados a esta aplicação.