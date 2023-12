Pesos-pesados castigam praça nacional no arranque

Leia Também Bolsa de Lisboa vive segundo melhor mês do ano em novembro

A bolsa de Lisboa arrancou a a primeira sessão de dezembro quase inalterada, com o PSI a ceder ligeiramente, 0,04%, para 6471,83 pontos.Das 16 principais empresas, oito estavam a ganhar, sete a perder e uma mantinha-se inalterada.A penalizar a praça nacional estavam, com aà cabeça, a perder 1,34% para 16,525 euros. Também ae ocaíam 0,26% - a primeira para 22,64 euros e o segundo para 0,3074 euros. Adesvalorizava 0,07% para 4,384 euros.Igualmente em queda estavam a Navigator (-0,48%), a Sonae (-0,38%) e a Nos (-0,06%).A Ibersol mantinha-se inalterada.Em sentido contrário, os ganhos eram liderados pela, que subia 1,08% para 3,735 euros, mantendo o bom desempenho. A construtora20,36% no mês, triplicando o seu valor em bolsa desde o início do ano, de acordo com o balanço de novembro feito pelo Negócios. Em segundo lugar surge a REN, a avançar 1,03%, seguida da Semapa, com mais 0,74%, e da Altri, que subia 0,63%. A ganhar na abertura do mês estavam ainda a Corticeira Amorim (+0,55%), a Greenvolt (+0,28%), os CTT (+0,28%) e a Galp (+0,11%).O PSI terminou o mês de novembro com uma valorização de 3,48%,, e em máximos de 8 de julho de 2014.