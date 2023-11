Bolsa de Lisboa vive segundo melhor mês do ano em novembro

Partilhar artigo



O principal índice nacional terminou o mês de novembro com uma valorização de 3,48%, a segunda maior subida mensal do ano, e em máximos de 8 de julho de 2014. Este ano, apenas julho, com um incremento de 3,63%, registou melhor desempenho.



A Mota-Engil foi a estrela num mês em que a maioria das cotadas apresentaram resultados. A construtora, liderada por Carlos Mota dos Santos, ...