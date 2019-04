Portuguesa VIC Properties prepara entrada em bolsa após emissão de obrigações convertíveis

A VIC Properties S.A., promotor imobiliário responsável pelo projeto Prata Riverside Village, em Lisboa, concluiu com êxito a emissão de 250 milhões de euros em obrigações convertíveis garantidas ("Secured Pre-IPO Convertible Bonds").

Esta operação precede a admissão da empresa no mercado bolsista, "o que permitirá, tanto a investidores nacionais como internacionais, a oportunidade de investir num promotor imobiliário líder em Portugal", sublinha a empresa em comunicado.

Colocadas junto de investidores internacionais, as obrigações têm um valor mínimo de 100 mil euros e uma maturidade de seis anos, sendo emitidas a 90% do seu valor nominal, com um cupão anual de 3%, permitindo a esses mesmos investidores converterem-nas em ações da empresa uma vez que a sua entrada em bolsa esteja consumada.

Nesta operação, o UBS Investment Bank atuou como "sole global coordinator" e "sole bookrunner". O Nomura International Plc atuou como "selling agent" e, conjuntamente com a Stifel Nicolaus Europe Limited, como "market maker".

De acordo com João Cabaça, co-CEO da VIC Properties, "o sucesso desta operação está intrinsecamente ligado à confiança dos investidores internacionais nos projetos da empresa, no seu futuro promissor e na sua equipa de gestão".

Alan Leibman, também co-CEO da VIC Properties, considera que este é "um passo primordial para a VIC atingir os seus objetivos estratégicos no sector de promoção imobiliária em Portugal". Além disso, destaca, "trilha o caminho ímpar de entrada na bolsa de valores".

Com sede em Lisboa, a empresa está focada no mercado imobiliário residencial português e cobre toda a cadeia de valor do processo de construção.

A VIC Properties atua desde o momento de identificação dos terrenos, durante a fase de planeamento, até à construção e venda, bem como a administração da propriedade e os serviços associados.

"Um mercado residencial com pouca oferta e um setor imobiliário altamente fragmentado em Portugal proporciona uma oportunidade única de mercado para a VIC Properties e para todos os seus stakeholders", salienta a empresa.





O Prata Living Concept é uma aposta forte da Vic Properties, que adquiriu as Unidades de Participação do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (FIIF) Lisfundo, responsável pelo desenvolvimento do projeto imobiliário.