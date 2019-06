VIC Properties quer construir mais de 2.000 casas em Marvila

A VIC Properties adquiriu terrenos da Matinha, em Marvila, nos quais pretende construir um empreendimento com "mais de duas mil novas habitações", revela a empresa em comunicado.





As obras deverão começar no início de 2020 e estender-se pelos anos seguintes, estima a empresa. Com o novo empreendimento, a VIC Properties vai ligar o Parque das Nações ao Prata Riverside Village, outro dos projetos da empresa, "prosseguindo a sua missão de requalificar uma parte da cidade que há muito se encontra estagnada", indica a firma. Em conjunto, o Prata Riverside Village e o projeto da Matinha vão trazer 2.700 novos lares a Lisboa.

Para João Cabaça, co-CEO da VIC Properties, "este empreendimento é também uma resposta à escassez de novas habitações em Portugal, um problema que afecta com maior dimensão a cidade de Lisboa".